В Ватикане идет белый дым: избран новый Папа Римский

Как пишут иностранные СМИ, Коллегия кардиналов выбрала нового Папу из 133 кардиналов, изолированных в Ватикане с 7 мая.

Однако, кто теперь стал 267-м лидером Римско-католической церкви, пока неизвестно. Его имя будет объявлено в ближайшее время.

BREAKING: Habemus Papam!

White smoke has risen from the chimney of the Sistine Chapel, signaling the College of Cardinals has chosen a new pope. Of the 133 cardinals sequestered in the Vatican since May 7, one has now been elected as the 267th leader of the Roman Catholic Church.… pic.twitter.com/03GWxLOZLy