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Мир

В Ватикане идет белый дым: избран новый Папа Римский

избран новый Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 21:15 Фото: pixabay
Из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым, возвещая об избрании нового Папы Римского, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, Коллегия кардиналов выбрала нового Папу из 133 кардиналов, изолированных в Ватикане с 7 мая.

Однако, кто теперь стал 267-м лидером Римско-католической церкви, пока неизвестно. Его имя будет объявлено в ближайшее время.

Ранее кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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