В Ватикане идет белый дым: избран новый Папа Римский
Фото: pixabay
Из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым, возвещая об избрании нового Папы Римского, сообщает Zakon.kz.
Как пишут иностранные СМИ, Коллегия кардиналов выбрала нового Папу из 133 кардиналов, изолированных в Ватикане с 7 мая.
Однако, кто теперь стал 267-м лидером Римско-католической церкви, пока неизвестно. Его имя будет объявлено в ближайшее время.
BREAKING: Habemus Papam!— EWTN News (@EWTNews) May 8, 2025
White smoke has risen from the chimney of the Sistine Chapel, signaling the College of Cardinals has chosen a new pope. Of the 133 cardinals sequestered in the Vatican since May 7, one has now been elected as the 267th leader of the Roman Catholic Church.… pic.twitter.com/03GWxLOZLy
Ранее кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки.
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