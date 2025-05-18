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Мир

Инаугурация Папы Римского проходит в Ватикане

Папа Римский , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 14:34 Фото: Instagram/pontifex
Инаугурационная месса понтификата Папы Римского Льва XIV началась в Ватикане сегодня, 18 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Перед началом ритуала, который начался в крипте собора Святого Петра у могилы первого Папы, наместника Христа на Земле, Лев XIV проехал на открытом автомобиле по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе.

По предварительным подсчетам римских властей, число туристов и местных жителей, которые собрались на площади, может достигать 250 тыс. человек.

На площади присутствуют также более 150 делегаций. Наиболее многочисленные – итальянская, из Перу, где понтифик был долгие годы миссионером и получил гражданство, и США, откуда он родом.

Центральным событием церемонии стала передача Льву XIV символов папской власти: перстня рыбака и паллии – шерстяной ленты, расшитой крестами.

8 мая 2025 года стало известно, что новым Папой Римским избран американец Роберт Прево. Это первый в истории католической церкви понтифик родом из США. О том, чем знаменит понтифик, можно узнать здесь.

Предыдущий Папа Римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года. Ему было 88 лет.

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Андрей Дюсупов
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