В Ватикане начали церемонию, предваряющую избрание нового Папы Римского

В Ватикане 7 мая 2025 года соберется конклав для избрания нового Папы Римского. Его предваряет месса, которая в эти минуты проходит в соборе Святого Петра, сообщает Zakon.kz.

Католики возносят вселенскую молитву в особенности о кардиналах, на которых возложена историческая задача по выбору нового Папы Римского, пишет Catholic News Agency.

В 18 часов 45 минут по времени Астаны кардиналы покинут Дом Святой Марфы и соберутся в Сикстинской капелле: это будет торжественное начало конклава.

"Участие в конклаве примут 133 кардинала. Заседание состоится в закрытом формате и в условиях строгой секретности. Отмечается, что кардиналы "будут в значительной степени изолированы от внешнего мира на протяжении всего конклава", – пишет издание.

Начиная с четверга распорядок дня кардиналов-выборщиков предусматривает утреннюю мессу и литургию в часовне Павла III, затем литургию Дневного часа. За ней последуют голосования.

В эти дни взоры всего мира будут обращены на дымоход, установленный на крыше Сикстинской капеллы. Дым будет подниматься около 15 и 22 часов по времени Астаны. Белый станет символом избрания нового Папы Римского.

Ранее в Ватикане состоялась процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римскому Франциску.