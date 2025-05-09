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Мир

Папа Римский: что известно о новом понтифике и кто два мировых лидера, поздравившие его первыми

Биография Папы Римского Льва XIV, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 05:05 Фото: vaticannews.va
Пресс-служба Ватикана разместила биографию Папы Римского Льва XIV, с избранием которого поздравили два мировых лидера, сообщает Zakon.kz.

Роберту Фрэнсису Прево, который 8 мая стал Папой Римским Львом XIV, сейчас 69 лет. По сведениям Ватикана, он родился в Чикаго в 1955 году.

Учился понтифик в семинарии Ордена Святого Августина. Обладает степенью бакалавра математических наук, которую получил в Университете Вилланова в 1977 году. В том же году присоединился к Ордену августинцев.

Больше 10 лет служил в Перу священником. После возглавлял орден августинцев в Риме. Папа Франциск возвел Роберта Превоста в кардиналы в 2023 году. Имя Лев, выбранное новым папой, отсылает к последнему понтифику Льву XIII, умершему в 1903 году.

Во взглядах новый понтифик близок к Франциску. Он выступает за:

  • защиту окружающей среды;
  • помощь бедным и мигрантам;
  • поддерживает допуск разведенных и повторно женатых католиков к Причастию.

Папа Лев XIV стал первым папой римским из Северной Америки. По мнению политических экспертов, сейчас новый Папа Римский становится очень удобной фигурой для Трампа.

"Теперь "богоизбранность" президента США никто не остановит", – отреагировали на избрание нового Папы Интернет-пользователи.

Президент США Дональд Трамп мгновенно опубликовал пост в Truth Social.

Фото: truthsocial

"Осознавать, что он является первым американским Папой – большая честь. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны! С нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимое событие!" – восторженно написал Трамп.

Следом кардинала Роберта Фрэнсиса Прево поздравил президент России Владимир Путин.

Фото: Кремль

267-й лидер Римско-католической церкви был избран с четвертой попытки.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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