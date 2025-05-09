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Мир

Стала известна дата первой аудиенции нового Папы Римского

Ватикан, Рим, Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 11:13 Фото: pixabay
Свою первую аудиенцию в качестве главы Римско-католической церкви Лев XIV даст представителям СМИ, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом озвучили в службе печати Святого престола.

Аудиенция состоится 12 мая в зале Павла VI в Ватикане. В грядущее воскресенье, 11 мая, новый понтифик предстанет перед верующими на традиционной проповеди.

В пятницу, 9 мая, он отслужит мессу для кардиналов в Сикстинской капелле, где проходил конклав. Согласно давней традиции, вечером после избрания папы кардиналы вновь соберутся вместе с новым главой католической церкви для совместной трапезы.

8 мая Папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол.

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Андрей Дюсупов
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