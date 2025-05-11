Папа Римский в первой проповеди призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV свою первую воскресную проповедь посвятил миру, напомнив об окончании Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Понтифик, выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра, призвал к скорейшему урегулированию конфликтов в Украине, Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном.

"Трагедия Второй мировой войны завершилась 80 лет назад. Она унесла 60 млн жизней. В нынешнем драматическом сценарии фрагментарной третьей мировой войны, как говорил Папа Франциск, я призываю мировых правителей: нет больше войне", – сказал понтифик.

Он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы достичь справедливого и крепкого мира в Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям.

"Меня глубоко ранит то, что происходит в секторе Газа. Окажите гуманитарную помощь населению и освободите всех заложников. Я с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, надеюсь, что в ближайшее время в процессе переговоров будет достигнуто соглашение", – добавил Папа Римский.

8 мая 2025 года стало известно, что новым Папой Римским избран американец Роберт Прево. Это первый в истории католической церкви понтифик родом из США.