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Мир

Папа Римский в первой проповеди призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке

Ватикан, Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 16:37 Фото: Х/VaticanNews
Папа Римский Лев XIV свою первую воскресную проповедь посвятил миру, напомнив об окончании Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Понтифик, выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра, призвал к скорейшему урегулированию конфликтов в Украине, Ближнем Востоке и между Индией и Пакистаном.

"Трагедия Второй мировой войны завершилась 80 лет назад. Она унесла 60 млн жизней. В нынешнем драматическом сценарии фрагментарной третьей мировой войны, как говорил Папа Франциск, я призываю мировых правителей: нет больше войне", – сказал понтифик.

Он подчеркнул, что нужно сделать все необходимое, чтобы достичь справедливого и крепкого мира в Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям.

"Меня глубоко ранит то, что происходит в секторе Газа. Окажите гуманитарную помощь населению и освободите всех заложников. Я с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, надеюсь, что в ближайшее время в процессе переговоров будет достигнуто соглашение", – добавил Папа Римский.

8 мая 2025 года стало известно, что новым Папой Римским избран американец Роберт Прево. Это первый в истории католической церкви понтифик родом из США.

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Андрей Дюсупов
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