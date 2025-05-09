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Мир

В Москве начался парад в честь 80-летия Победы

парад, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 12:14 Фото: kremlin
На Красной площади официально начался юбилейный парад Победы. Как ранее заявили в Кремле, участие в мероприятии подтвердили лидеры 29 стран, сообщает Zakon.kz.

Казахстан представлен на высоком уровне. На трибуне – президент Касым-Жомарт Токаев, а в параде участвует парадный расчет 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерала Панфилова.

В начале парада Почетный караул традиционно вносит на площадь Государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчеты.

Далее расчеты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Помимо казахстанских военных в параде принимают участие представители Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

При благоприятной погоде парад завершится пролетом боевой авиации.

В Москве на День Победы собрались лидеры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Казахстан во время парада на Красной площади 9 мая 2025 года представит 37-я десантно-штурмовая бригада Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

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Андрей Дюсупов
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