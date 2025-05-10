Трамп признался, что лишился сна из-за Украины и России
Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп пожаловался на разочарование и плохой сон в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта, сообщает Zakon.kz.
Это заявление он сделал на встрече с ведущими спонсорами в штате Флорида, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп признался, что решение кризиса вызывает у него бессонницу.
Отвечая на вопрос одного из доноров, глава Америки отметил, что трудности в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.
"В то же время президент США указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что этот регион находится в состоянии войны уже тысячи лет", – пишет издание.
8 мая 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию и пообещал санкции, если оно не будет соблюдаться.
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