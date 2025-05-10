Премьер Пакистана созвал срочное заседание Совета по вопросам ядерного оружия

Премьер-министр Пакистана Шэхбаз Шариф созвал 10 мая 2025 года заседание Национального командного органа, сообщает Zakon.kz.

В Times of India отмечают, что именно этот высший государственный орган, отвечает за вопросы безопасности, в частности за управление ядерным оружием.

Напряжение между двумя ядерными державами резко возросло на этой неделе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и другого оружия. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 48 человек.

В ночь на 10 мая 2025 года правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

К утру 10 мая стало известно о минимум пяти погибших на территории Индии после ночной атаки Пакистана.