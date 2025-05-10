Индийские самолеты выпустили ракеты по трем авиабазам Пакистана

Самолеты Индии выпустили ракеты по трем пакистанским авиабазам. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Geo, в ночь на 7 мая Индия начала военную операцию "Синдур", атаковав несколько объектов "террористической инфраструктуры" на территории Пакистана. Последний нанес ответные удары.

"Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики", – говорится в сообщении.

По словам Чаудри, в результате удара ущерба нанесено не было.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Ранее режим повышенной опасности объявили в столице Индии.