50 топ-моделей пригласил известный бренд на свое 50-летие

9 мая бренд одежды Zara отпраздновал 50-летие масштабным кампейном с участием 50 топ-моделей, сообщает Zara.kz.

Раньше этот бренд называли "бедной родственницей", а теперь его платья носит сама принцесса Уэльская Кэтрин. Именно Zara ввела концепцию обновления коллекций каждые две недели, когда другие бренды работали по сезону.

Снять праздничный ролик о любви к моде и креативности бренд пригласил культового фотографа Стивена Мейзеля. В нем приняли участие 50 лучших моделей всех времен. В их числе Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, россиянка Ирина Шейк, экс-первая леди Франции Карла Бруни и другие.

Фото: zara

В честь юбилея масс-маркет обновил свой первый магазин в Ла-Корунье, где в 1975 году началась его история. Сегодня бренд имеет 58 магазинов по стране и присутствует в 97 государствах, в том числе бренд полюбился и казахстанцам. Только в прошлом году его выручка составила более 21 млрд фунтов.

Днем позже автомобильный концерн BMW выпустил дебютную парфюмерную линейку из двух ароматов.