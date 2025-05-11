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Мир

Пациент психбольницы в Германии устроил бунт

В психиатрической больнице в Германии произошел бунт, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 07:40 Фото: bild
В клинике для преступников в общине Бедбург-Хау пациент в алкогольном состоянии устроил беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Как он получил алкоголь, пока неизвестно. Вскоре к нему присоединились другие пациенты. Они начали поджигать мебель и строить баррикады, пишет Bild.

Фото: bild

На место происшествия прибыли пожарные службы и силы специального назначения со всего Северного Рейна-Вестфалии.

Фото: bild

Пациентов, не участвующих в бунте, и персонал эвакуировали. Сообщается, что участники беспорядков сдались, увидев большое скопление полиции.

Фото: bild

Около четырех тыс. сотрудников в Калифорнии и Нью-Йорке подали на корпорацию из США коллективный иск в суд. Они обвинили компанию в расизме.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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