Пациент психбольницы в Германии устроил бунт

В клинике для преступников в общине Бедбург-Хау пациент в алкогольном состоянии устроил беспорядки, сообщает Zakon.kz.

Как он получил алкоголь, пока неизвестно. Вскоре к нему присоединились другие пациенты. Они начали поджигать мебель и строить баррикады, пишет Bild.

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На место происшествия прибыли пожарные службы и силы специального назначения со всего Северного Рейна-Вестфалии.

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Пациентов, не участвующих в бунте, и персонал эвакуировали. Сообщается, что участники беспорядков сдались, увидев большое скопление полиции.

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