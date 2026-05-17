Мир

Медсестра забеременела от пациента психбольницы и попала в тюрьму

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 00:30 Фото: pxhere
В Великобритании медсестру психиатрической больницы приговорили к тюремному заключению за роман с пациентом. Женщина на протяжении восьми месяцев состояла в интимных отношениях с пациентом и в итоге забеременела от него, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, 30-летняя Лидия-Мэй Грин познакомилась с будущим любовником в лечебнице, где работала. В феврале 2024 года мужчина написал ей, что она самая красивая женщина в мире.

Медсестра влюбилась в пациента, и между ними завязался роман. Пара встречалась в отелях в те дни, когда мужчину выпускали из больницы.

"Позже в телефоне Грин обнаружили их совместные откровенные фотографии и видео, на которых они были засняты обнаженными. Спустя некоторое время женщина узнала, что беременна, мужчина рассказал об их романе другим пациентам больницы", – отмечается в публикации.

Известно, что британец был помещен на принудительное лечение решением суда, он страдал аутизмом, СДВГ и шизоаффективным расстройством.

Суд постановил, что роман с медсестрой причинил ему существенный психологический вред, британку арестовали и приговорили к двум годам заключения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина помогла сбежать преступнику, у которого был роман с тюремным персоналом.

