Пять самых преданных пород кошек

Некоторые породы кошек ничуть не уступают собакам по преданности. Ученые из Оклендского университета (Oakland University, США) доказали, что кошки даже способны привязываться к другим питомцам в доме и испытывать скорбь после расставания с ними, сообщает Zakon.kz.

Сиамская кошка

Умные и активные животные не любят долго сидеть на месте. Они станут хорошим компаньоном для тех, кому нравится много и активно взаимодействовать с животными. Эти кошки известны благодаря разговорчивой натуре – они очень коммуникабельные. С хозяином у них формируется прочная связь – сиамы будут следовать за ним повсюду и постоянно искать его внимания.

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Рэгдолл

Кошки породы рэгдолл известны своим мягким характером. Рэгдолл отличается постоянным желанием играть и обниматься со своим хозяином. Они настолько спокойны и любвеобильны, что даже позволяют носить себя как куклу, обмякая на руках у человека. Они предпочитают находиться рядом со своими домочадцами.

Фото: pixabay

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Они не будут драться с другими животными из-за еды или внимания хозяина. Эти питомцы легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве.

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Бурманская кошка

Это энергичные, ласковые и игривые кошки, за что их часто называют собаками кошачьего мира. Не рекомендуется заводить котенка бурмы людям, которые редко бывают дома или же отлучаются в командировки. Как отмечено в публикации издания РБК Life, бурма тяжело переносит одиночество и, если не уделять кошке достаточно внимания, может впасть в депрессию. Бурманские кошки умные и дружелюбные, они ходят по пятам за хозяином из комнаты в комнату. Еще они очень разговорчивы и часто общаются с человеком на своем кошачьем языке.

Фото: pixabay

Абиссинская кошка

Кошки этой породы ласковы и общительны. Они хорошо ладят со всеми членами семьи, но особенно сильно привязываются к одному хозяину. Владельцу абиссинцы преданны как собаки. Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят. Абиссинки очень любопытные и участвуют вместе с хозяевами во всех семейных активностях.

Фото: pixabay

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