Мужчина попросил доктора отрезать ему два пальца

Житель канадского Квебека, страдающий синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела, попросил врача удалить ему мизинец и безымянный палец на левой руке, сообщает Zakon.kz.

Этот случай описала доктор кафедры психиатрии Университета Лаваля Надя Надо. Она отметила, что пациент с детства переживал травмирующие мысли, что два пальца на руке не принадлежат ему. Переживания причиняли ему боль, постоянную раздражительность и кошмары о том, как его пальцы гниют или горят.

Работая на лесопилке, мужчина даже задумал самостоятельно ампутировать пальцы. Но его остановили мысли о небезопасности такого членовредительства.

В итоге он обратился к врачам, которые провели томографию его мозга и не обнаружили аномалий. Сперва пациенту назначили терапию, антидепрессанты и антипсихотики, но ни одно из этих средств не оказалось эффективным. Тогда врачи решили все же удалить пациенту два пальца, сочтя, что это окончательный способ помочь ему.

Их правоту показало обследование, проведенное спустя полгода после ампутации.

"После операции кошмары сразу прекратились вместе с эмоциональным стрессом. У него появились конструктивные жизненные планы, уменьшился гнев, улучшилось благополучие в семье и на работе. Никаких сожалений не было высказано. Теперь он живет жизнью, свободной от тревожных беспокойств по поводу своих пальцев и все его симптомы, связанные с синдромом исчезли". Надя Надо

А в США первый пациент, которому была пересажена генетически модифицированная почка свиньи, выписался из больницы.