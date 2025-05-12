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Мир

Экоактивисты приклеили себя к дороге в Польше, а после попали в психбольницы

экоактивисты обвинили спасателей в угрозе здоровью, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 00:29 Фото: pixabay
Активисты "Последнего поколения" (The Last Generation) приклеили себя к проезжей части в Польше и обвинили сотрудников экстренных службы, которые помогли им освободиться из ловушки, в превышении полномочий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Miejski Reporter, в начале мая экоактивисты неоднократно перекрывали варшавские магистрали, приклеивая себя к асфальту суперклеем. Так, 9 мая они остановили движение на трассе S8, в результате чего образовалась 15-километровая пробка, а для освобождения протестующих пожарным пришлось использовать пневмомолот.

Отмечается, что после акции некоторых участников доставили в психиатрические больницы в отдельных машинах скорой помощи, а дорожные рабочие отремонтировали поврежденный участок дорожного полотна.

Представители эко-движения заявили, что во время акции окружающие проявляли в отношении протестующих "словесную агрессию и физическое насилие", силой стаскивая их с дороги. Также, по мнению активистов, акции, прошедшие 5, 6 и 7 мая, прошли с превышением полномочий со стороны экстренных служб. В организации заявили, что полиция и медики во время протестов применяли опасные методы, в том числе использовали растворители для отклеивания, чем угрожали здоровью протестующих.

По словам активистов, их действия – мирная форма гражданского неповиновения, и полиция должна обеспечивать их безопасность, а не подвергать опасности.

Ранее экоактивисты облили краской робота Tesla в Лондоне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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