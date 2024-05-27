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Миллениалы придумали новый вид отдыха от работы

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:45 Фото: pixabay
Опытные и слегка хитрые миллениалы придумали новый вид отдыха от работы, чтобы при этом еще и не терять зарплату, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Business Insaider, свое ухищрение они назвали "Добро пожаловать в тихий отпуск". И пока зумеры хейтят боссов за отсутствие свободного от работы времени, старшее поколение пошло на хитрость. Они просто делают вид, что работают.

Схема простая: для более длинного сна они откладывают сообщение на утро, чтобы все думали, что проект в процессе работы. Другой, более навороченный способ – это скачивать приложения для движения мыши. В этом случае в мониторинговых приложениях сохраняется их якобы активный статус.

Как показывает трудовая практика, каждый идет на свои ухищрения. При этом зачастую руководство действительно думает, что их подчиненные работают не покладая рук. Хотя в это время где-то хитрый миллениал беззаботно попивает свой латте на кокосовом молоке.

Недавно российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь.

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