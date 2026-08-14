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Происшествия

Казахстанка тайно родила и оставила младенца в выгребной яме

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 18:40 Фото: pixabay
В Сайрамском районном суде Туркестанской области рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Женщина скрывала беременность, а после родов оставила младенца без помощи, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в апреле 2025 года Д. вступила в половую связь с неустановленным лицом, после чего забеременела. Женщина скрывала беременность от родственников, не вставала на медицинский учет и не проходила обследование.

В декабре 2025 года, находясь дома в Сайрамском районе, Д. на девятом месяце беременности родила живого ребенка в туалете во дворе за жилым домом.

"После чего она оставила новорожденного ребенка в выгребной яме туалета. При этом, не предпринимая каких-либо действий для сохранения его жизни, с целью скрыть факт рождения ребенка она взяла во дворе песок, смешанный с камнями и землей, и засыпала им находившегося в яме новорожденного ребенка", – рассказали детали инцидента корреспонденту Zakon.kz 14 августа 2026 года в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Таким образом, Д. во время родов совершила убийство своего новорожденного ребенка.

В суде женщина полностью признала свою вину. Прокурор просил назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

"Д. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 100 УК РК, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", – сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что многодетного отца жестоко убили в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

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Канат Болысбек
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