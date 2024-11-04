Россиянку осудят в Турции за оставление новорожденного в опасности

18-летняя жительница Электростали (Россия) родила ребенка в туалете аэропорта Антальи. Девушка бросила младенца и попыталась улететь домой. Теперь ее судят за пределами ее родины, сообщает Zakon.kz.

На отдых к теплому морю Екатерина Бурнаскина полетела с мамой. И та, и другая утверждают, что не знали о беременности: Екатерина всегда была полной, поэтому выпирающий живот никого в семьей не удивил.

В день отлета домой девушка почувствовала боль в животе и отправилась в туалет в здании аэропорта. Там и появился на свет младенец.

Новоиспеченная мама так испугалась, что бросила дитя в туалете и поспешила к стойке регистрации. Сбежать без последствий не удалось: ребенка нашла уборщица, а администрация аэропорта вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по камерам быстро выяснили, кто бросил новорожденного умирать: женщин задержали и передали в руки турецкого правосудия. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "оставление ребенка в опасности".

Теперь горе-матери и ее родительнице предстоит суд – заседание уже назначено. Сообщается, что женщины останутся под стражей как минимум до 18 декабря – именно тогда состоится первое слушание. Экстрадиция, сообщают адвокаты, пока не обсуждается.

Родившаяся в аэропорту Антальи девочка передана в руки социальных служб в Турции. А посольство РФ уже оформило ей российское гражданство.

Ранее американку обвинили в попытке продать ребенка за 150 долларов.

