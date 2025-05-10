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Мир

В Киеве прошла встреча европейских лидеров

Саммит в Киеве , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 18:45 Фото: Х/Andrii Sybiha
10 мая в Киеве прошла встреча президентов Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все согласны, что должно быть прекращение огня – полное, безусловное и на достаточный период, чтобы стала возможной настоящая дипломатия. Мы все согласны: войну надо завершить достойным миром. И работаем вместе, чтобы гарантировать безопасность – надолго и надежно", – отметил он.

Утром 10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что Украина и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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