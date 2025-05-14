Задержка международных рейсов в Таиланде будет приносить туристам деньги

Совет гражданской авиации Таиланда утвердил новые правила защиты прав пассажиров международных авиарейсов в случае их задержек или отмены. Они вступят в силу с 20 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

О введении новых правил защиты пассажиров, изложенных в уведомлении Совета по гражданской авиации № 101, объявило Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). Правила направлены на усиление прав пассажиров как внутренних, так и международных регулярных рейсов.

Как пишет местное издание The nation Thailand, в случае задержки международного рейса без предварительного уведомления (особенно если пассажир уже прибыл в аэропорт):

при задержке более двух часов:

авиакомпания обязана предоставить бесплатное питание и напитки или соответствующие купоны, учитывая время суток и продолжительность задержки;

также должна быть предоставлена возможность бесплатной связи (доступ к телефону или электронной почте).

при задержке более пяти часов:

в дополнение к вышеуказанному – выплата компенсации в размере 1 500 бат (около 23 тыс. тенге) наличными или эквивалентной суммы в виде кредитов, ваучеров, бонусных миль и т.д. в течение 14 дней;

предоставление проживания и трансфера, если требуется ночевка;

возможность отменить поездку с полным возвратом средств или получить альтернативную компенсацию (кредит на поездку, ваучер и т.д.).

при задержке более 10 часов:

все вышеперечисленные меры (питание, связь, проживание);

немедленно предложить пассажирам выбор:

Денежная компенсация (в течение 14 дней) в зависимости от расстояния полета:

2 000 бат (около 30 500 тенге) для рейсов до 1 500 км;

3 500 бат (более 53 000 тенге) для рейсов от 1 500 до 3 500 км;

4 500 бат (около 70 000 тенге) для рейсов свыше 3 500 км;

или альтернативные формы компенсации (кредиты, ваучеры, бонусные мили) на сумму не ниже, чем при выплате наличными.

Если требуется ночевка, авиакомпания обязана обеспечить отель и трансфер.

При отказе от продолжения поездки пассажир должен немедленно получить:

Полный возврат стоимости билета и всех дополнительных сборов или альтернативную компенсацию.

Возможность перебронировать билет до исходного пункта назначения или ближайшего к нему.

Альтернативный транспорт до пункта назначения или разумно расположенного ближайшего места.

В случае отмены международного рейса или отказа в посадке:

Пассажирам полагается такая же компенсация, как и при задержке свыше 10 часов, если только:

– Авиакомпания уведомила пассажира минимум за семь дней, или

– Уведомление сделано менее чем за семь дней, но предоставлен альтернативный рейс в течение 3-х часов после первоначального времени вылета, или

– Отмена произошла по причине непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, несмотря на принятые меры со стороны авиакомпании.

Если пассажиры остаются в самолете при задержке на земле:

Авиакомпания обязана обеспечить вентиляцию, температурный комфорт, доступ к туалетам и срочную медпомощь при необходимости.

Если задержка превышает три часа без подтвержденного времени взлета, пассажирам должно быть разрешено покинуть самолет – если это не представляет угрозу для безопасности или не нарушает указания авиадиспетчеров.

С 1 мая Королевство Таиланд ввело специальные онлайн-анкеты для туристов: они должны заполнять онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну.