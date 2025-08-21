#АЭС в Казахстане
Туризм

Бесплатные авиабилеты хочет раздавать Таиланд иностранным туристам

пляж с лодкой в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 14:07 Фото: pexels
Таиланд планирует предложить бесплатные внутренние авиарейсы 200 000 иностранным туристам в течение трех месяцев – с сентября по ноябрь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Laotiantimes со ссылкой на Министерство туризма и спорта Таиланда, кампания под названием "Покупайте международные авиабилеты, бесплатные внутренние авиарейсы в Таиланде" направлена ​​на то, чтобы побудить туристов исследовать второстепенные направления страны, помимо основных.

Министерство предложит выделить 700 млн таиландских бат (около 21,5 млн долларов США) из центрального резервного фонда на покрытие расходов на внутренние авиаперелеты: из расчета 1750 таиландских бат (примерно 54 доллара США) за место на рейсе или 3500 таиландских бат (около 107 долларов США) за перелет туда и обратно для 200 000 путешественников, что в общей сложности составит 400 000 мест.

В акции примут участие шесть местных авиакомпаний, включая Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air и VietJet Thailand.

При бронировании международных рейсов напрямую у авиакомпаний или через онлайн-турагентов туристам будут предложены бесплатные билеты.

"При покупке стандартного международного билета в Таиланд туристам предоставляется билет на внутренний перелет туда и обратно с нормой провоза багажа 20 кг. Каждый бесплатный билет можно использовать на один внутренний перелет в соответствии с индивидуальными планами путешествия", – пишет издание.

Инициатива охватывает все провинции.

Министерство ожидает, что программа принесет более 8,8 млрд таиландских бат (около 270 млн долларов США) дохода из бюджета в 700 млн таиландских бат. Утверждение программы Кабинетом министров еще не получено.

В первой половине 2025 года Таиланд посетили более 16,8 млн иностранных туристов, заняв третье место в Азии.

Кроме того, в Таиланде в четвертом квартале 2025 года планируют запустить программу TouristDigiPay, которая позволит туристам обменивать криптовалюту на тайские баты.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
