Работа под микроскопом: уникальную операцию ребенку с пальчиком-сердцем провели в Алматы

В Алматы провели уникальную операцию 8-летнему Нурсату с аномалией пальца правой руки, сообщает Zakon.kz.

Операция прошла в рамках международного мастер-класса, организованного Детской городской клинической больницей № 2 Алматы и фондом "Милосердие" с участием приглашенных российских хирургов.

"У мальчика с рождения диагноз – "полидактилия пальца правой кисти". Если детей с "многопалостью" или лишними пальцами обычно оперируют в младенчестве, то Нурсат – исключение, так как родители не решались удалять лишнюю ногтевую фалангу у сына. Родные называли этот пальчик сердечком, так как он имел такую форму. Однако с возрастом стало очевидно, что аномалия приносит мальчику дискомфорт, особенно в общении со сверстниками", – рассказали 28 августа в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

Мама Нурсата рассказала, что страх перед возможными последствиями удерживал их от принятия решения пойти на операцию.

"Мы приехали из Шымкента, преодолев страх и сотни километров. Наконец, благодаря казахстанским и российским хирургам, фонду "Милосердие" и их партнерам мечта о полноценной жизни для нашего сына стала реальностью", – поделилась она.

Врачи отмечают, что такая патология не только доставляет эстетический дискомфорт, но и если не проводить хирургическое вмешательство, то впоследствии палец в процессе роста будет деформироваться.

Операцию провели врачи Детской городской клинической больницы № 2 Алматы совместно с ведущими специалистами клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова из Санкт-Петербурга. Это была сложная реконструктивная операция. Процедура предусматривала пересадку сухожилий сгибателей и разгибателей пальца, а также боковой связки сустава.

"Возраст Нурсата для операции – редкость. У нашего пациента была полидактилия, которая чаще всего оперируется в младенческом возрасте, обычно до двух лет. И в данном случае у мальчика редкое состояние – второй тип по Wassel, когда удвоена дистальная фаланга. Операция прошла по плану, успешно. Мальчик чувствует себя отлично и сможет продолжить полноценную, насыщенную жизнь", – рассказала врач травматолог-ортопед ДКГБ № 2 Алматы Улжан Солтанбекова.

Российский хирург Владимир Заварухин, известный своими достижениями в микрохирургии, подчеркнул важность сотрудничества между Казахстаном и Россией.

"Хирургия – это наука мелочей, где недостаточно только лишь прочитать о методах, нужно увидеть все детали на практике. Сегодняшний клинический случай с Нурсатом – операция по имплантации пальца, которая потребовала работы под микроскопом и ювелирного сшивания мельчайших сосудов. Это невероятно тонкая и ответственная работа", – отметил Заварухин.

Эта уникальная операция стала частью международного мастер-класса, направленного на обучение и обмен опытом в области микрохирургии и анестезии. В рамках этого мастер-класса в Алматы было прооперировано еще шесть казахстанских детей с различными патологиями, что значительно улучшило их качество жизни.

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