В Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки

В Мангистауской областной многопрофильной больнице врачи провели редкую органосохраняющую операцию 34-летнему пациенту с опухолью почки, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Lada.kz, вместо полного удаления органа специалисты удалили только пораженный участок.

Мужчина обратился в больницу с болями в правом боку. Обследование показало опухоль размером 12,7 см на правой почке.

"При таких размерах новообразования обычно показано полное удаление почки, так как функция органа практически утрачивается. Однако мы приняли решение сохранить жизнеспособную часть почки и провели нефрон-сохраняющую резекцию. Это одно из наиболее технически сложных вмешательств в урологии, требующее максимальной точности", – пояснил заведующий урологическим отделением Мурат Бекхожин.

Операция длилась несколько часов. В команде работали уролог Мурат Бекхожин, ассистент-резидент Бакытжан Муханбеткалиев и анестезиолог Жасталап Дуйсекенов. Сейчас пациент чувствует себя стабильно и уже выписан домой.

Подобные операции раньше проводили лишь в Астане, Алматы или в рамках мастер-классов. Теперь их выполняют и в Актау.

"Это значимый шаг вперед не только в рамках урологии, но и для всей системы здравоохранения региона. Сохранение почки позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. Мы продолжим развивать это направление и делать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной для жителей Мангистау", – добавил Бекхожин.

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