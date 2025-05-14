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Мир

Туризм с адреналином: почему путешественники массово устремились в Ливию

туристы массово устремили в Ливию, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 21:02 Фото: pixabay
Благодаря новому тренду в соцсетях туристы со всего мира массово устремились в Ливию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Ливию, которая находится на 15 строчке рейтинга самых опасных стран мира, посещают около 90 тыс. туристов каждый год. Отмечается, что они подвергают свои жизни риску из-за новаторского контента, который набирает миллионы просмотров в TikTok.

Согласно данным издания, путешественники привлекают подписчиков видеороликами с пустынными пейзажами и достопримечательностями древних городов. По словам авантюристов, посещение политически нестабильного государства может быть безопасным, если соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что опубликован первый официальный гастрогид Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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