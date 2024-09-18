Казахстан разгромил Ливию на ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана сыграла с Ливией во втором матче на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм проходил без голов, пока на 15-й минуте не отличился Акжол Дарибай, его взятие затем переписали на автогол, на что быстро ответил соперник, однако следом забили Биржан Оразов и Жахангир Рашит. Во второй половине казахстанцы довели все до победы – 4:1.

Ливия – Казахстан 1:4 (1:2):

Аль-Гуль автогол 15 (0:1),

Хамис 17 (1:1),

Оразов 17 (1:2),

Рашит 18 (1:3),

Акбаликов 35 (1:4).

Таким образом, Казахстан набрал четыре очка после двух игр на турнире и 21 сентября встретится с Новой Зеландией.





Ранее сообщалось, что сборная Казахстана 15 сентября начала чемпионат мира по футзалу с ничейного результата в матче против Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.