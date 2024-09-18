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Казахстан разгромил Ливию на ЧМ по футзалу

Казахстан разгромил Ливию на ЧМ по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 19:17 Фото: Instagram/kff_team_futsal
Сборная Казахстана сыграла с Ливией во втором матче на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм проходил без голов, пока на 15-й минуте не отличился Акжол Дарибай, его взятие затем переписали на автогол, на что быстро ответил соперник, однако следом забили Биржан Оразов и Жахангир Рашит. Во второй половине казахстанцы довели все до победы – 4:1.

Ливия – Казахстан 1:4 (1:2):

  • Аль-Гуль автогол 15 (0:1),
  • Хамис 17 (1:1),
  • Оразов 17 (1:2),
  • Рашит 18 (1:3),
  • Акбаликов 35 (1:4).

Таким образом, Казахстан набрал четыре очка после двух игр на турнире и 21 сентября встретится с Новой Зеландией.


Ранее сообщалось, что сборная Казахстана 15 сентября начала чемпионат мира по футзалу с ничейного результата в матче против Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

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