Опубликован первый официальный гастрогид Алматы

Бюро туризма Алматы выпустило гастрономический гид, куда вошли более 140 заведений и маршрутов для гостей города. Об этом 14 мая 2025 года заявили власти южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Город привлекает путешественников уникальным сочетанием кулинарных традиций, необычными локальными вкусами и динамично развивающимся ресторанным бизнесом. Здесь можно найти как аутентичные блюда казахской кухни, отведать блюда этносов Казахстана, так и насладиться авторским прочтением блюд международной кухни.

"Однако, несмотря на растущую популярность этой отрасли, в Алматы почти нет гастрогидов, что открывает новые возможности для развития этой сферы. В связи с этим Almaty Tourism Bureau создали гастрономический гид по Алматы, чтобы лучше показать потенциал города как гастрономической столицы региона. В гид были включены более 140 заведений, предлагающих особенные блюда и кулинарные впечатления. Он состоит из маршрутов, идей и сценариев получения гастрономического опыта в Алматы. Сценарии были разработаны при поддержке профессиональных гидов-экскурсоводов и фуд-экспертов, что гарантирует незабываемый опыт для гостей города". Пресс-служба акимата Алматы

Гид включает несколько тематических туров:

"Классический тур" знакомит с историей Алматы через еду, которую можно попробовать в ресторанах по маршруту.

"Традиционный гид" погружает в казахскую кухню.

"Мультикультурный гид" отражает разнообразие кулинарных традиций нашей прекрасной страны.

Маршрут "Горы и гастрономия" сочетает активный отдых с дегустациями и видом на горы. Также есть "Инстаграмбл-маршрут" с фотогеничными локациями, Art&Eat – с концептуальными заведениями и уклоном в искусство.

Также в гид включены маршруты по стритфуду и барам. Кроме того, в гид вошел список специалитетов – уникальных блюд, характерных только для Алматы, и список фуд-сувениров, которые можно увезти с собой на память о путешествии.

"Проект был подготовлен на трех языках – русском, казахском и английском, чтобы быть удобным для широкой аудитории. Печатная версия гида будет раздаваться туристам. Версия на английском языке будет предоставляться туристам на пограничном контроле и доступна в туристских информационных точках". Пресс-служба акимата Алматы

Власти считают, что создание гида – это не только новый шаг в развитии гастротуризма, но и возможность представить Алматы в новом свете, показав его современность и гостеприимство.

По словам создателей проекта, основное внимание было уделено навигации и удобству – страницы имеют четкую структуру, легко читаются, а маршруты и заведения логично сгруппированы. Выборка заведений была основана на сбалансированном сочетании популярных локаций и мест, отражающих мультикультурное наследие. При отборе учитывались не только уровень популярности и рейтинги, но и атмосфера, качество кухни, а также концептуальная составляющая каждого заведения. Гид также включает списки заведений по категориям и районам, с практической информацией – адресами, временем работы, и контактами.

"Следует отметить, что ряд заведений уже был включен в международные рейтинги, такие как 50 Best Discovery, The World's 50 Best Bars, Top-1000 Restaurants 2025. Попадание локальных заведений в такие рейтинги подтверждает статус Алматы, как гастрономического направления и способствуя привлечению внимания международной аудитории к локальному гастрономическому ландшафту". Пресс-служба акимата Алматы

Электронную версию гастрономического гида можно скачать здесь.

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