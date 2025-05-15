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Мир

В Англии кошка выжила в ловушке, питаясь насекомыми и пивом

Пропавшая кошка выжила благодаря пиву, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 08:05 Фото: pixabay
В Англии кошка угодила в ловушку и выжила благодаря пиву и насекомым, сообщает Zakon.kz.

Когда владельцы 11-летней Леи обнаружили ее пропажу, они расклеили объявления и наняли специалиста для ее поиска. Персидскую кошку случайно нашли через 23 дня в подполье у соседей. Оказалось, что Лея забралась под половицы во время ремонта, а раньше ее никто не заметил из-за шума при строительстве. Об этом пишет Daily Mail.

Соседи услышали мяуканье, после чего прорубили отверстие и спасли животное. Рядом с Леей нашли полупустую банку французского лагера. Предположительно, во время пребывания в ловушке кошка пила пиво и конденсат с труб, а также питалась насекомыми и мелкими грызунами.

Со слов хозяйки кошки, их питомец потеряла треть своего веса. Услуги ветеринара не потребовались.

Интересный случай произошел в Швейцарии. Там за кормление соседского кота судят пенсионерку.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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