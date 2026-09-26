Кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане

В Астане спасатели МЧС освободили кошку с котятами, застрявших между стенами конструкции автобусной остановки, сообщает Zakon.kz.

Сообщение поступило на пульт 112. Животные оказались в ловушке в микрорайоне Уркер района Нура и не могли выбраться самостоятельно.

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно демонтировали часть конструкции остановки и освободили кошку с котятами.

Животные не пострадали.

Ранее полиция отреагировала на резонансное видео, где мужчина мучил кошку за донаты.