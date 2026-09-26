Кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане спасатели МЧС освободили кошку с котятами, застрявших между стенами конструкции автобусной остановки, сообщает Zakon.kz.
Сообщение поступило на пульт 112. Животные оказались в ловушке в микрорайоне Уркер района Нура и не могли выбраться самостоятельно.
На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно демонтировали часть конструкции остановки и освободили кошку с котятами.
Животные не пострадали.
Ранее полиция отреагировала на резонансное видео, где мужчина мучил кошку за донаты.
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