Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской

Министр обороны Ирана официально представил новейшую твердотопливную баллистическую ракету "Кассем Басир", сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, чиновник рассказал, что дальность ее полета превышает 1200 км, при этом новое оружие способно пробить американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – "Система высотного заатмосферного перехвата").

Фото: Ribnews

"Кассем Басир" оснащена боеголовкой с улучшенной маневренностью, специально разработанной для обхода сложных систем противоракетной обороны.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что по итогам испытаний новая ракета, запущенная с расстояния более 1200 км, с высокой точностью поразила намеченную цель.

Тесты прошли в условиях интенсивных электронных помех, но ракета справилась безупречно.

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