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Мир

Трамп назвал дураками тех, кто критикует его самолет из Катара

Трампу в Катаре подарили Boeing 747, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 05:15 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар катарского самолета, сообщает Zakon.kz.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп может получить от королевской семьи Катара роскошный самолет, который называют "летающим дворцом".

"Только дурак не стал бы от имени нашей страны принимать такой подарок", – написал президент США в ответ на критику в социальной сети Truth Social.

Трамп также заявил, что было бы глупо отказываться от предложения Катара передать премиальный самолет в дар стране.

"Boeing 747 дарят ВВС США, Пентагону, а не мне. Это подарок от государства, от Катара, который мы многие годы успешно защищаем. Его временно будет использовать правительство в качестве борта номер один, покуда не поставят наши новые Boeing, доставка которых сильно задержалась", – объяснил Трамп.

Фото: truthsocial

На фоне всех мировых событий, популярность Дональда Трампа оказалась ниже, чем у его российского и китайского коллег Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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