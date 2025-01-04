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Технологии

В Гонконге планируют запустить роботакси

такси, роботакси, Гонконг, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 10:49 Фото: pixabay
Китайская компания Pony.ai заявила, что в скором времени планирует организовать в Гонконге услуги роботакси – беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Для начала компания планирует открыть службу роботакси для сотрудников международного аэропорта Гонконга, а затем расширить ее и на центральные районы города, пишет газета South China Morning Post.

Стоит отметить, что еще одна китайская компания Baidu в 2024 году также заявляла, что планирует запустить похожий сервис в Гонконге, и даже получила одобрение от Департамента транспорта Гонконга на испытание 10 автономных транспортных средств на острове Лантау.

Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. Китайские автопроизводители быстро расширили свое присутствие в разных частях света после пандемии Covid-19. Между тем экспорт немецких авто резко сократился в конце 2010-х и до сих пор не восстановился до прежнего уровня.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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