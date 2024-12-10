17-летнему жителю Актау повредили половой орган: полиция ведет расследование
Фото: Zakon.kz
9 декабря в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу поступил 17-летний парень с повреждением полового органа, сообщает Zakon.kz.
По информации портала lada, пострадавшему провели срочную операцию.
"Состояние (пациента – ред.) стабильное, лежит в отделение хирургии". Директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Гульжан Ермекбаева
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".
Какой инцидент привел к таким серьезным последствиям, в полиции не рассказали.
Ранее попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау.
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