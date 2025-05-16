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Мир

Директоров стройкомпаний арестовали из-за обрушения здания при землетрясении в Таиланде

разрушения в результате землетрясения в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 21:41 Фото: X/KYORK8899
В Таиланде выдали ордеры на арест 17 человек по делу обрушения здания Управления генерального аудитора в результате землетрясения в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Nation, среди подозреваемых – бизнесмен Премчай Карнасут, председатель компании Italian-Thai Development. Ему и другим фигурантам дела грозит обвинение по уголовным статьям, которые связаны с халатностью, приведшей к смерти, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Отмечается, что все подозреваемые в основном являются директорами компаний по проектированию и строительному надзору.

В результате обрушения при землетрясении строящегося 30-этажного здания Управления генерального аудитора погибли 89 строителей, 72 из которых были опознаны. Поисковая операция завершилась 13 мая.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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