Дом Папы Римского продадут на торгах за 250 тысяч долларов
Фото: vaticannews.va
Дом в пригороде Чикаго, в котором Папа Римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за 250 тыс. долларов. И это только начальная цена, сообщает Zakon.kz.
По информации Daily Mail, здание планируют реализовать на частном аукционе 18 июня.
"Ранее дом уже выставляли на торги, однако предложение о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским", – пишет издание.
Сообщается, что в доме хороший ремонт, три спальни и три ванные комнаты. В качестве рекламы используется лозунг "частица папской истории".
Pope Leo XIV’s childhood home in South Shore Drive, Chicago is going viral 🏠 pic.twitter.com/HmBoklYvxe— Daily Noud (@DailyNoud) May 13, 2025
Ранее старший брат Папы Римского Луи Прево рассказал, что в детстве Лев XIV любил играть в священника, а не притворяться ковбоем или грабителем. Тогда дети дразнили его, называя "Папой Римским".
14 мая 2025 года лучший теннисист планеты Янник Синнер был на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. Первая ракетка мира посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript