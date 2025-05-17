Дом Папы Римского продадут на торгах за 250 тысяч долларов

Дом в пригороде Чикаго, в котором Папа Римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за 250 тыс. долларов. И это только начальная цена, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, здание планируют реализовать на частном аукционе 18 июня.

"Ранее дом уже выставляли на торги, однако предложение о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским", – пишет издание.

Сообщается, что в доме хороший ремонт, три спальни и три ванные комнаты. В качестве рекламы используется лозунг "частица папской истории".

Pope Leo XIV’s childhood home in South Shore Drive, Chicago is going viral 🏠 pic.twitter.com/HmBoklYvxe — Daily Noud (@DailyNoud) May 13, 2025

Ранее старший брат Папы Римского Луи Прево рассказал, что в детстве Лев XIV любил играть в священника, а не притворяться ковбоем или грабителем. Тогда дети дразнили его, называя "Папой Римским".

14 мая 2025 года лучший теннисист планеты Янник Синнер был на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. Первая ракетка мира посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.