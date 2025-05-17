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Мир

Дом Папы Римского продадут на торгах за 250 тысяч долларов

Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 09:23 Фото: vaticannews.va
Дом в пригороде Чикаго, в котором Папа Римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за 250 тыс. долларов. И это только начальная цена, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, здание планируют реализовать на частном аукционе 18 июня.

"Ранее дом уже выставляли на торги, однако предложение о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским", – пишет издание.

Сообщается, что в доме хороший ремонт, три спальни и три ванные комнаты. В качестве рекламы используется лозунг "частица папской истории".

Ранее старший брат Папы Римского Луи Прево рассказал, что в детстве Лев XIV любил играть в священника, а не притворяться ковбоем или грабителем. Тогда дети дразнили его, называя "Папой Римским".

14 мая 2025 года лучший теннисист планеты Янник Синнер был на аудиенции у Папы Римского Льва XIV. Первая ракетка мира посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.

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Андрей Дюсупов
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