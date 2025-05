Дом Папы Римского продадут на торгах за 250 тысяч долларов

По информации Daily Mail, здание планируют реализовать на частном аукционе 18 июня.

Сообщается, что в доме хороший ремонт, три спальни и три ванные комнаты. В качестве рекламы используется лозунг "частица папской истории".

Pope Leo XIV’s childhood home in South Shore Drive, Chicago is going viral 🏠 pic.twitter.com/HmBoklYvxe