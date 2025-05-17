Стала известна возможная причина крушения яхты "британского Билла Гейтса"
По мнению экспертов, пишет Daily Mail, судно могло затонуть из-за своей уязвимости к сильным ветрам.
"Британские следователи заявили, что экипаж яхты "не знал" о ее "уязвимости" к экстремальным ветрам, из-за которых она "резко" перевернулась и затонула", – говорится в материале газеты.
По словам главного инспектора по морским происшествиям Эндрю Молла, ветер в тот день был достаточно сильным, чтобы перевернуть яхту.
"Кроме того, как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой", – пояснил он.
56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.
JUST IN: The bodies of tech billionaire Mike Lynch and his daughter Hannah have been found after their superyacht sank off the coast of Sicily.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 21, 2024
The yacht sank after it was allegedly hit by a waterspout, a small tornado that formed over the water.
The 'Bayesian' yacht had 12… pic.twitter.com/aQSVSYHeCY
На борту яхты находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.
21 августа 2024 года спасатели заявили, что нашли тела британского предпринимателя и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты.