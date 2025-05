Стала известна возможная причина крушения яхты "британского Билла Гейтса"

По мнению экспертов, пишет Daily Mail, судно могло затонуть из-за своей уязвимости к сильным ветрам.

По словам главного инспектора по морским происшествиям Эндрю Молла, ветер в тот день был достаточно сильным, чтобы перевернуть яхту.

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.

JUST IN: The bodies of tech billionaire Mike Lynch and his daughter Hannah have been found after their superyacht sank off the coast of Sicily.



The yacht sank after it was allegedly hit by a waterspout, a small tornado that formed over the water.



The 'Bayesian' yacht had 12… pic.twitter.com/aQSVSYHeCY