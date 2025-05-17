Стала известна возможная причина крушения яхты "британского Билла Гейтса"

Следователи озвучили возможную причину крушения яхты миллиардера Майкла Линча, которое случилось у берегов Сицилии в августе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, пишет Daily Mail, судно могло затонуть из-за своей уязвимости к сильным ветрам.

"Британские следователи заявили, что экипаж яхты "не знал" о ее "уязвимости" к экстремальным ветрам, из-за которых она "резко" перевернулась и затонула", – говорится в материале газеты.

По словам главного инспектора по морским происшествиям Эндрю Молла, ветер в тот день был достаточно сильным, чтобы перевернуть яхту.

"Кроме того, как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой", – пояснил он.

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.

JUST IN: The bodies of tech billionaire Mike Lynch and his daughter Hannah have been found after their superyacht sank off the coast of Sicily.



The yacht sank after it was allegedly hit by a waterspout, a small tornado that formed over the water.



The 'Bayesian' yacht had 12… pic.twitter.com/aQSVSYHeCY — Collin Rugg (@CollinRugg) August 21, 2024

На борту яхты находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.

21 августа 2024 года спасатели заявили, что нашли тела британского предпринимателя и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты.