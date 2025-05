11 опасных преступников выломали стену и сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане

По информации The Guardian, все сбежавшие – опасные преступники. Побег произошел ночью, а отсутствие заключенных обнаружили лишь утром.

Известно, что среди беглецов – четверо осужденных за убийства. В том числе Деррик Гроувс, застреливший двоих человек на городском празднике в 2018 году.

🚨Ten inmates, some facing murder charges, #escaped from a New Orleans jail by dismantling a toilet and breaking through a wall. One has been recaptured. Officials suspect staff involvement. Authorities warn the remaining fugitives are armed and dangerous.-BBC pic.twitter.com/0YXVC3cZ0y