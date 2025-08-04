Бунт в мексиканской тюрьме обернулся гибелью семи заключенных

В Мексике заключенные устроили бунт, в результате которого погибли семь человек и еще 11 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет испанская газета La Razon, протест длился около 12 часов.

"Семь заключенных погибли и одиннадцать получили ранения. Беспорядки начались как протест заключенных против постоянного вымогательства и агрессии со стороны преступной группировки, известной как "Сомбра", которая смогла взять под контроль несколько зон тюрьмы", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, для восстановления порядка в тюрьму были направлены национальная армия и полиция. Власти страны, как сообщается, начали расследование данного инцидента для установления виновных и подробностей.

Эксперты уверены, что инцидент является куда более серьезным, нежели простая "драка между заключенными", – это свидетельствует о структурной проблеме, которая требует комплексного решения.

Ранее сообщалось, что два подростка совершили побег из колонии в Алматы.