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Мир

Бунт в мексиканской тюрьме обернулся гибелью семи заключенных

в результате бунта в тюрьме погибли семь заключенных, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 08:01 Фото: pixabay
В Мексике заключенные устроили бунт, в результате которого погибли семь человек и еще 11 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет испанская газета La Razon, протест длился около 12 часов.

"Семь заключенных погибли и одиннадцать получили ранения. Беспорядки начались как протест заключенных против постоянного вымогательства и агрессии со стороны преступной группировки, известной как "Сомбра", которая смогла взять под контроль несколько зон тюрьмы", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, для восстановления порядка в тюрьму были направлены национальная армия и полиция. Власти страны, как сообщается, начали расследование данного инцидента для установления виновных и подробностей.

Эксперты уверены, что инцидент является куда более серьезным, нежели простая "драка между заключенными", – это свидетельствует о структурной проблеме, которая требует комплексного решения.

Ранее сообщалось, что два подростка совершили побег из колонии в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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