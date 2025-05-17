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Мир

Копия легендарного документа оказалась оригиналом, стоимостью 10,7 млрд тенге

документы, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 15:41 Фото: Х/crystalballmkt
Купленная Гарвардским университетом на аукционе копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, стоимость бумаги достигает 16 миллионов фунтов стерлингов (порядка 10,7 млрд тенге).

Американский вуз купил исторический документ на торгах в 1946 году за 20 фунтов стерлингов. В описании говорилось, что "потертую и поврежденную сыростью" копию изготовили в 1327 году.

"Однако новейшие исследования документа, проведенные специалистами, показали, что почерк и размер шрифта, которым написан документ, полностью соответствуют оригиналу. Считая гарвардский экземпляр, в мире известно только семь оригинальных рукописных изданий Великой хартии вольностей", – отмечает издание.

Оказавшийся подлинным документ случайно обнаружил профессор Дэвид Карпентер из Королевского колледжа Лондона, когда занимался изучением его неофициальных копий. Он обратил внимание, что в библиотеке юридического факультета Гарварда есть малоизвестная оцифрованная копия хартии и решил исследовать ее.

В 1945 году документ выставил на торги вице-маршал ВВС Великобритании Форстер Мейнард, унаследовавший архив британских борцов с работорговлей Томаса и Джона Кларксонов. Как хартия попала к ним, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании шестилетний мальчик нашел на берегу моря в Сассексе камень необычной формы, оказавшийся неандертальским ручным топором. Его возраст почти 50 тысяч лет.

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Андрей Дюсупов
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