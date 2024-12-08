Шестилетний мальчик нашел камень, который оказался редким орудием неандертальцев

В Великобритании шестилетний мальчик нашел на берегу моря в Сассексе камень необычной формы, оказавшийся неандертальским ручным топором. Его возраст почти 50 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Об открытии сообщил портал Live Science.

Находку ребенка идентифицировали археологи музея города Уэртинг, получившие фото и описание предмета по электронной почте от родителей мальчика. По словам специалистов, они не надеялись увидеть что-то особенное, однако с первого взгляда поняли, что имеют дело с инструментом неандертальцев.

"Ученые подчеркнули, что найденный в Сассексе предмет относится к очень позднему периоду существования неандертальцев незадолго до их исчезновения в Европе", – говорится в публикации.

Специалисты считают, что инструмент могли случайно привезти на пляж из другого места вместе с тоннами гальки, которую используют для усиления береговой линии.

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