Оригиналы или копия: работы Пикассо и Рубенса пытались продать за миллионы евро в Германии

В Баварии следователи конфисковали крупную коллекцию произведений искусства, которые, как предполагается, являются подделками, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Der Spiegel, подозреваемый из Баварии, предположительно, пытался продать поддельные шедевры по цене от 400 тыс. до 130 млн евро. Он утверждал, что оригиналы в музеях были копиями. Отмечается, что потенциальная рыночная стоимость этой коллекции может достигать нескольких миллионов евро.

Известно, что среди изъятых полотен есть работы, которые приписываются известным художникам, таким как Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс и Рембрандт ван Рейн. Согласно предварительной оценке, некоторые из подделок выполнены настолько искусно, что могли бы ввести в заблуждение даже опытных экспертов и коллекционеров.

В расследовании, проводимом под контролем прокуратуры Амберга, участвуют эксперты по подделкам из LKA. В рамках операции несколько подозреваемых были задержаны для допроса, но впоследствии их отпустили.

По словам представителей правоохранительных органов, операция не ограничивается территорией Германии и затрагивает соседние государства, где, по имеющейся информации, могут находиться другие поддельные произведения искусства.

