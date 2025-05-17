Невеста одного из богатейший людей в мире показала фото с девичника в Париже

Детали девичника репортерши Лорен Санчес, которая выходит замуж за американского миллиардера Джеффа Безоса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, невеста одного из богатейших людей в мире устроила вечеринку в роскошном ресторане Lafayette в Париже. Праздничный ужин проходил на веранде с видом на Эйфелеву башню. Известно, что всего на мероприятии присутствовали 12 человек, включая саму виновницу торжества.

"Вечность начинается с дружбы, в окружении женщин, которые поднимали меня, освещали мой путь в темные времена и формировали мое сердце на этом пути", – написала в Instagram Санчес.

Отмечается, что среди приглашенных оказались телезвезда Октябрь Гонсалес бизнесвумен Наташа Пунавалла, ведущая Чарисса Томпсон, приятельница Санчес Бего Амайя, предпринимательницы Эльза Коллинс и Лидия Кивс, актриса Елена Санчес, маркетолог Вероника Смайли, певица Кэти Перри и телезвезда Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста скончалась во время танцев перед свадьбой.