Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало взрыв бомбы в автомобиле около клиники репродуктивной медицины в калифорнийском Палм-Спрингс террористическим актом, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, об этом 18 мая заявил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис.

"Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма", – сказал Дэвис в ходе пресс-конференции.

По его словам, данный инцидент "вероятно, является одним из крупнейших расследований взрывов, которые проводили в Южной Калифорнии".

The FBI is calling today’s explosion at a Palm Springs fertility clinic an intentional act of terrorism.



Authorities say it's one of the "largest bombing investigations" in Southern California history. They have a person of interest and are not actively searching for a suspect. pic.twitter.com/TQcheW1G1x — Julia Deng (@Julia_Deng) May 18, 2025

Автомобиль взорвался 17 мая 2025 года. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали. По мнению правоохранителей, объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия.