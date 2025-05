Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом

По информации телеканала CBS News, об этом 18 мая заявил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис.

По его словам, данный инцидент "вероятно, является одним из крупнейших расследований взрывов, которые проводили в Южной Калифорнии".

The FBI is calling today’s explosion at a Palm Springs fertility clinic an intentional act of terrorism.



Authorities say it's one of the "largest bombing investigations" in Southern California history. They have a person of interest and are not actively searching for a suspect. pic.twitter.com/TQcheW1G1x