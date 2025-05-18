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Мир

Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом

США, теракт , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 11:40 Фото: Х/Huberton
Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало взрыв бомбы в автомобиле около клиники репродуктивной медицины в калифорнийском Палм-Спрингс террористическим актом, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS News, об этом 18 мая заявил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис.

"Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма", – сказал Дэвис в ходе пресс-конференции.

По его словам, данный инцидент "вероятно, является одним из крупнейших расследований взрывов, которые проводили в Южной Калифорнии".

Автомобиль взорвался 17 мая 2025 года. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали. По мнению правоохранителей, объектом нападения могла стать клиника по лечению бесплодия.

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Андрей Дюсупов
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