Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Lapatilla, над заводом видно большое зарево. Населению рекомендовано не приближаться к заводскому комплексу. Движение на дорогах в этом районе ограничено.

По предварительным данным, три человека получили ранения и доставлены в госпиталь государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

В социальных сетях люди винят в инциденте руководство компании, отсутствие своевременного обслуживания оборудования и высокий уровень коррупции.

Fuerte explosión en Planta de gas Muscar, en Punta de Mata, #Monagas.



En 2015 trabajé en la industria petrolera y ya estaba en ruinas: Mucha corrupción, y falta de mantenimiento y no había bloqueo.



Los culpables de este desastre (régimen) dirán que es por culpa del "bloqueo". pic.twitter.com/jwNPx5N4G2 — Rael Sánchez (@Raelsanchezr) November 11, 2024

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в результате взрыва смертника на железнодорожной станции в Пакистане.