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Происшествия

Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 00:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 27 июля в Медеуском районе Алматы загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар за восемь минут с момента поступления вызова.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее 45 человек экстренно эвакуировали из горящего дома в Петропавловске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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