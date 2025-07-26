Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы

Ночью 27 июля в Медеуском районе Алматы загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар за восемь минут с момента поступления вызова.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее 45 человек экстренно эвакуировали из горящего дома в Петропавловске.