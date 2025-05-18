Мы не блокируем протестующих: Дуров отказался ограничить консерваторов в Румынии
Фото: Instagram/durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу "одной из стран Западной Европы" ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами, сообщает Zakon.kz.
Об этом он рассказал в Telegram.
"Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе", – подчеркнул Дуров.
В воскресенье Дуров заявил, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих в данное время президентских выборов и заключался в необходимости "заставить замолчать консервативные голоса" в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.
В свою очередь, МИД Франции опроверг эти сообщения, предположив, что речь идет именно о Франции.
Ранее Дуров пообещал заплатить 50 тыс. долларов блогерам, которые смогут красиво унизить WhatsApp.
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