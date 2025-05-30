Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Джорджи Мелони: что они обсудили

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сегодня, 30 мая 2025 года, провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к премьер-министру Италии, Касым-Жомарт Токаев заявил:

"Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами".

В свою очередь Джорджа Мелони еще раз выразила президенту Казахстана благодарность "за приглашение и теплый прием".

"А также за то, что предоставили мне возможность выступить с речью на Международном форуме Астана, который становится все более значимой площадкой для диалога. Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион – как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обмена между нашими университетами и нашими народами", – отметила председатель Совета министров Италии.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу. 30 мая высокая гостья выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), где перечислила цели своего визита в Казахстан.