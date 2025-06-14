Трамп распорядился приостановить задержания некоторых нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить задержания нелегальных мигрантов, которые работают в аграрном секторе, сообщает Zakon.kz.

Также в списке мигранты, которые заняты в гостиничном и ресторанном бизнесе. Об этом в пятницу, 13 июня 2025 года, написали журналисты газеты The New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, соответствующее указание получили руководители региональных подразделений Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

"С сегодняшнего дня, пожалуйста, приостановите все расследования и операции, затрагивающие рабочие места в сельском хозяйстве, ресторанах и отелях", – цитирует газета текст распоряжения.

Сотрудники ICE могут продолжать расследования, связанные с "торговлей людьми, отмыванием денег и контрабандой наркотиков", однако они не должны задерживать нелегалов, не совершавших иных преступлений, кроме незаконного нахождения на территории США.

По мнению издания, такой шаг администрации Трампа свидетельствует о том, что масштабная кампания по депортации нелегалов наносит вред американскому бизнесу и аграрной промышленности.

Трамп после прихода к власти неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

7 июня 2025 года в Лос-Анджелесе начались масштабные беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии.

11 июня 2025 года стало известно, что в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час в центре города.