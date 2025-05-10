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Мир

В США запустили программу "самовысылки" мигрантов с бесплатными билетами

США, мигранты, Трамп , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 21:35 Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп 10 мая объявил о запуске новой инициативы по добровольному выезду нелегальных мигрантов из страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил он в своем обращении на платформе Truth Social, программа "самовысылки" предусматривает бесплатные авиабилеты на родину и финансовое вознаграждение для тех, кто согласится покинуть США добровольно.

"Мы максимально упрощаем отъезд нелегальных мигрантов из Америки. Достаточно прийти в аэропорт и получить бесплатный билет домой", – заявил Трамп.

По его словам, для подачи заявки разработано специальное мобильное приложение. Кроме того, участникам программы полагается "выездной бонус", сумма которого не раскрывается. Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщало, что выплаты могут составить около 1000 долларов.

Президент подчеркнул, что такая мера, по оценкам администрации, позволит сэкономить "триллионы долларов" федеральному бюджету. В то же время он предупредил, что для тех, кто откажется от участия, предусмотрены "жесткие последствия" – от штрафов и тюремных сроков до внезапной депортации "в любую страну по усмотрению США".

"Мы хотим, чтобы вы покинули Америку. Но если вы хорошие люди, мы, возможно, поможем вам вернуться в будущем", – заключил Трамп.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин 8 мая 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию со студенческими визами в Соединенных Штатах Америки. Он посоветовал не паниковать студентам в США в случае аннулирования визы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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