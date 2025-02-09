Нелегальных мигрантов из каких стран больше всего в Германии

Большая часть – около 40% – нелегальных мигрантов в Германии приехали из Сирии и Украины, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала RND, на сирийцев приходится 20,6% нелегальных пересечений границы, на украинцев – чуть менее 20%. Также сообщается о значительных потоках мигрантов из Афганистана и Турции. На фоне боевых действий на Украине жителям этой страны дается право на получение убежища в странах ЕС даже без предоставления соответствующего заявления, однако для дальнейшей смены места жительства в странах Европы им необходима долгосрочная виза.

Как уточняется, в 2023 году в Евросоюз въехали 127,5 тыс. человек, а в 2024 году – 83,5 тыс. человек. При этом если в 2024 году ходатайство о предоставлении убежища в полицию Германии подали 44,7% из них, то в 2024 году – 23%.

Ранее сообщалось, что бездомные мигранты трудились на рынке в Петропавловске.